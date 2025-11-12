تعليم الطائف يناقش مؤشرات الأداء المدرسي ويُنفّذ زيارات افتراضية لرفع جودة التعليم

ترأس المساعدُ للشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، نيابةً عن المدير العام، اجتماعَ لجنة متابعة أداء المدارس في ضوء المؤشرات الوزارية، بحضور عددٍ من القيادات التعليمية، وذلك لبحث واقع الأداء المدرسي وسبل تطوير البيئة التعليمية ورفع كفاءة نواتج التعلّم.
وفي سياقٍ متصل، نفّذت اللجنة زياراتٍ افتراضيةً (عن بُعد) لعددٍ من مدارس المحافظة، بهدف متابعة مؤشرات الأداء وتحسين جودة المخرجات التعليمية. واطّلعت اللجنة خلال الزيارات على الفصول الدراسية والمرافق التعليمية، ووقفت على مستوى التجهيزات ومدى ملاءمتها لاحتياجات الطلبة.
كما تابعت اللجنة تفاعلَ المعلمين والطلاب داخل الفصول، وآلياتِ استثمار وقت الحصص الدراسية، ودورَ التقنيات التعليمية الحديثة في دعم عمليات التعليم والتعلّم.
جرى خلال الزيارة مناقشة مؤشرات التحصيل الدراسي في ضوء نواتج التعلّم والاختبارات الوطنية، لتحديد نقاط القوة وفرص التحسين، بما ينعكس إيجابًا على الأداء العام للمدارس.
وفي ختام الاجتماع، أكّد المساعدُ للشؤون التعليمية أهميةَ تكامل الجهود بين الإدارات والأقسام التعليمية لتحقيق أهداف وزارة التعليم في تطوير الأداء المدرسي وتحسين البيئة التعليمية، بما يُسهم في رفع مستوى جودة التعليم، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.