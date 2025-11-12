تعليم الطائف يناقش مؤشرات الأداء المدرسي ويُنفّذ زيارات افتراضية لرفع جودة التعليم

وفي سياقٍ متصل، نفّذت اللجنة زياراتٍ افتراضيةً (عن بُعد) لعددٍ من مدارس المحافظة، بهدف متابعة مؤشرات الأداء وتحسين جودة المخرجات التعليمية. واطّلعت اللجنة خلال الزيارات على الفصول الدراسية والمرافق التعليمية، ووقفت على مستوى التجهيزات ومدى ملاءمتها لاحتياجات الطلبة.