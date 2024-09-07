توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم وجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز

نيابةً عن وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، شهد مساعد وزير التعليم للتعليم الخاص والاستثمار، المهندس إياد بن عبدالرحمن القرعاوي، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم وجائزة الأميرة صيتة.
مثّل الجائزة الأمين العام الأستاذ الدكتور فهد بن حمد المغلوث، بينما مثّل الوزارة وكيلها للتعليم العام الدكتور حسن بن محسن خرمي؛ وذلك بهدف دعم وتعزيز قيم العمل الاجتماعي والإنساني، وغرس وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية، والإسهام في تطوير وتأهيل الكوادر البشرية لدى الطلبة ومنسوبي التعليم، ودعم المواطنة الصالحة ومختلف القيم التي تتناغم مع مستهدفات الوطن وتوجهاته.
جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته الجائزة بفندق المملكة لتكريم الفائزين بالجوائز الاجتماعية لعام 2024 برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
حيث تم تكريم تسعة فائزين بجائزة المواطنة المسؤولة في دورتها الثالثة، يمثلون طلاب وطالبات بمراحل التعليم العام في ثماني إدارات تعليم هي الحدود الشمالية، عسير، الشرقية، الرياض، مكة، الباحة، جازان، الجوف.
كما حصد طلبة إدارات المدينة وتبوك ورجال ألمع المراكز الثلاثة الأولى في جائزة البرنامج الوطني لتعزيز المبادرات المجتمعية 'صيتاثون' في دورتها الأولى.
يُذكر أن جائزة الأميرة صيتة أطلقت جائزة "صيتاثون" لدعم العمل الاجتماعي والمبادرات المجتمعية ذات الأثر والاستدامة بجميع أشكالها وتكريم روادها من كل شرائح المجتمع وفئاته وخصوصًا فئة الشباب.
كما أن جائزة المُواطنـة المسؤولـة هي إحدى الجوائز الاجتماعية المقدمة من جائزة الأميرة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي، وتهدف إلى دعم القدرات الاجتماعية للطلاب، وإذكاء روح التنافـس الإيجابي، وخلق الإبداع في المبادرات الاجتماعية والتطوعية.