توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم وجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز

حيث تم تكريم تسعة فائزين بجائزة المواطنة المسؤولة في دورتها الثالثة، يمثلون طلاب وطالبات بمراحل التعليم العام في ثماني إدارات تعليم هي الحدود الشمالية، عسير، الشرقية، الرياض، مكة، الباحة، جازان، الجوف.