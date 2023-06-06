"الأمر بالمعروف" بجدة تشارك بمعرض "مبادرة التوعية بأضرار المخدرات- حماية"

تزامنًا مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة -ممثلة في قسم التوعية والتوجيه ووحدة العلاقات العامة- بمعرض حوى البرنامج التوعوي والوقائي "فاجتنبوه لعلكم تفلحون"، مع الجهات الحكومية والأمنية والأهلية في معرض "مبادرة المسار التعليمي للتوعية بأضرار المخدرات- حماية".
ويقام المعرض في المعهد الصناعي الثانوي بجدة، بحضور وتدشين مدير مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة اللواء فهد الحماد، ومدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي القرني، ورئيس هيئة محافظة جدة الشيخ عصام شحاتة.
وتشمل مشاركة الهيئة بالحملة على الشاشات الإلكترونية واللوحات التوعوية، وتوزيع المواد التوعوية التي تصدرها الرئاسة العامة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أن البرنامج يهدف إلى بيان الحكم الشرعي لتحريم المسكرات والمخدرات، وإبراز خطرها وأضرارها على الفرد والمجتمع، وإظهار جهود المملكة في محاربتها، تزامنًا مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، وإسهامًا من الرئاسة العامة مع الجهات المعنية في الحد من انتشارها؛ مؤكدًا أن ذلك يأتي بمتابعة واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.