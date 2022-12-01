"بناء" تكرم الرعاة والداعمين للمعسكر العلمي لأيتام المملكة "مسبار 6"

وأكد أنه تماشيًا مع هذه الرؤية الطموحة حرصنا على اختيار المسارات العلمية التي تتواكب مع ما نعيشه من نهضة وتحول لتكون هذه التخصصات نقطة انطلاق لأبنائنا المشاركين من خلال تقديم مسارات علمية في الأمن السيبراني، الفضاء والطيران، الروبوت، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، تصميم وتطوير الألعاب؛ حيث اختيرت هذه التخصصات بعناية وتماشيًا مع مراحل تحقيق أهداف الرؤية ليصبح لدينا جيل متمرس على مشروعات المستقبل.