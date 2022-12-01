"بناء" تكرم الرعاة والداعمين للمعسكر العلمي لأيتام المملكة "مسبار 6"

نظمت جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، الحفل الختامي للمعسكر العلمي ليتامى المملكة، والذي عقد بمشاركة 120 طالبًا وطالبة يمثلون 26 جمعية أيتام على مستوى المملكة.
وكان قد رعى المعسكر نائب أمير المنطقة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر، ونظمته جمعية "بناء" بالشراكة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
حضر الاحتفال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "بناء" بالشرقية المهندس خالد الزامل، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشرقية فهد المقبل، ووكيل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للشؤون الأكاديمية الدكتور مسفر الزهراني، والرعاة والداعمون والطلاب والطالبات المشاركون في المعسكر.
واطلع الحضور على مشروعات الطلاب والطالبات، وأعرب مدير عام جمعية "بناء" عبد الله الخالدي، عن سعادته بلقاء المشاركين في الحفل الختامي للعام السادس على التوالي للاحتفال بختام المعسكر العلمي لأيتام المملكة "مسبار 6"، والذي حظي برعاية كريمة من نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبدعم واستضافة صرح من صروح العلم والمعرفة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي فتحت أبوابها لاستقبال الطلاب والطالبات المشاركين في هذا التجمع العلمي النوعي وسخرت كل إمكانياتها لإنجاحه وتحقيق أهدافه.
وقال "الخالدي": إن هذا التجمع العلمي المبارك لم يكن ليرى النور لولا توفيق الله، ثم إيمان مجلس إدارة جمعية "بناء" وعلى رأسهم وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز.
وأضاف، أن الاستثمار في أبنائنا هو الاستثمار الأمثل، والتأكيد على إشراك المتميزين من جميع أبناء المملكة والذين يمثلون 26 جمعية ترعى الأيتام على مستوى المملكة، للنهل من العلوم والمعرفة.
ولفت إلى أن الطلاب قد تلقوا برامج متنوعة في مسارات مختلفة وغير تقليدية؛ تماشيًا مع رؤية المملكة الطموحة 2030، والتي تحرص على دعم شباب وشابات الوطن وتدريبه وتطويره في مجالات نوعية تصنع المستقبل وتساهم في النهوض بوطننا الغالي وفق توجيهات القيادة الحكيمة.
وأشار "الخالدي" إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - حريصة على الارتقاء بالقطاع غير الربحي وجعله يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030.
وأكد أنه تماشيًا مع هذه الرؤية الطموحة حرصنا على اختيار المسارات العلمية التي تتواكب مع ما نعيشه من نهضة وتحول لتكون هذه التخصصات نقطة انطلاق لأبنائنا المشاركين من خلال تقديم مسارات علمية في الأمن السيبراني، الفضاء والطيران، الروبوت، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، تصميم وتطوير الألعاب؛ حيث اختيرت هذه التخصصات بعناية وتماشيًا مع مراحل تحقيق أهداف الرؤية ليصبح لدينا جيل متمرس على مشروعات المستقبل.
ووجه "الخالدي" حديثه إلى الأبناء والبنات من الطلاب والطالبات، قائلا: يسرني أن أهنئكم على اختياركم للمشاركة في هذا التجمع العلمي وهذا دليل على تميزكم وأنكم قادرون على الإبداع في بناء وطنكم.
وأعرب "الخالدي" عن شكره الجزيل لأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على دعمه واهتمامه بكل مايخدم الأيتام.
وتوجه بالشكر لراعي هذا التجمع العلمي نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما لقيه المعسكر من دعم واهتمام.
وشكر "الخالدي" جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على استضافة هذا التجمع وتذليل جميع الصعوبات لإنجاحه، والزملاء قيادات جمعيات الأيتام على مساهمتهم الفاعلة، وللرعاة والداعمين وشركاء النجاح، وأعضاء هيئة التدريس الذين قدموا مسارات متميزة للطلاب.
كما جرى تكريم الداعمين والرعاة وشركاء النجاح والطلاب والطالبات المشاركين.