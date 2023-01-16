جدة.. توقيع 5 اتفاقيات تعاون بين جمعية "وسم" للتصلب المتعدد وعدد من الجهات بالمحافظة

شهد محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم، بمقر المحافظة، توقيع خمس اتفاقيات تعاون مشترك بين جمعية "وسم" للتصلب المتعدد، والإدارة العامة للتعليم بجدة، وأمانة جدة، والمركز الأوروبي الطبي، ومركز أي جيني، وشركة فضاءات للتسويق، وذلك بحضور أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي.