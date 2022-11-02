محافظ الليث يشدد على دور القطاع غير الربحي وتمكينه في تنمية المجتمع

وناقش الاجتماع إقامة المُلتقى التنموي السَّنوي للقطاع غير الربحي بمحافظـة الليث والذي يهدف إلى تسليط الضوء إعلاميًا ومجتمعيًا على جهود القطاع الثالث بمحافظة الليث مع إبراز التحديات التنموية والإستراتيجية ودعوة القطاعات ذات الشراكة والمانحين والمهتمين للحضور والمشاركة، مما يحقق بيئة تنافسية وإبداعية تشاركية تحفز إلى مزيدٍ من النمو والتميز للقطاع غير الربحي بمحافظة الليث، والوصول إلى حلول مبتكرة وفاعلة بإطار علمي والاستفادة من الخبرات للجهات والأفراد في شتى المجالات، وخلق بيئة تنافسية بين جهات القطاع الثالث بالمحافظة، وبناء شراكات فاعلة مع القطاعات والجهات والمؤسسات لتطوير وتنمية مستدامة لجهات القطاع الثالث بالمحافظة.