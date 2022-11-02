محافظ الليث يشدد على دور القطاع غير الربحي وتمكينه في تنمية المجتمع

ترأس محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنسيقي الثاني للقطاع غير الربحي للعام 2022.
وشدد "الزهراني" على أهمية دور القطاع غير الربحي وتمكينه في تنمية المجتمع وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة وذلك من خلال تنظيم البرامج التي تخدم جميع فئات المجتمع، وتترجم الدعم السخي للقيادة الحكيمة -أعزَّها الله-، بما يتوافق مع برامج التحول الوطني لتطوير وبناء القطاع غير الربحي، ومثمنًا لجهات القطاع الثالث بالمحافظة جهودهم ودورهم الرِّيادي فيما يقدمونه من برامج وأنشطة..
وناقش الاجتماع إقامة المُلتقى التنموي السَّنوي للقطاع غير الربحي بمحافظـة الليث والذي يهدف إلى تسليط الضوء إعلاميًا ومجتمعيًا على جهود القطاع الثالث بمحافظة الليث مع إبراز التحديات التنموية والإستراتيجية ودعوة القطاعات ذات الشراكة والمانحين والمهتمين للحضور والمشاركة، مما يحقق بيئة تنافسية وإبداعية تشاركية تحفز إلى مزيدٍ من النمو والتميز للقطاع غير الربحي بمحافظة الليث، والوصول إلى حلول مبتكرة وفاعلة بإطار علمي والاستفادة من الخبرات للجهات والأفراد في شتى المجالات، وخلق بيئة تنافسية بين جهات القطاع الثالث بالمحافظة، وبناء شراكات فاعلة مع القطاعات والجهات والمؤسسات لتطوير وتنمية مستدامة لجهات القطاع الثالث بالمحافظة.
كما ناقش الاجتماع تحقيق توجهات القيادة لمستهدفات رؤية 2030 في زيادة حيوية القطاع الثالث وفاعليته، كما ناقش المجلس التداخلات المكانية بين نطاقات الخدمات التي تُقدمها الجمعيات ذات المجال المشترك الواحد، وأوصى بلجنة لدراسة ذلك وتحديد النطاقات في ظل التوسع والنمو الذي يشهده القطاع غير الربحي في المحافظة والمملكة عمومًا، واعتماد إقامة الملتقى التنموي السنوي للقطاع غير الربحي بالمحافظة في نسخته الأولى خلال شهر فبراير من العام 2023.