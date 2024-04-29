محافظ الليث يشيد بدعم القيادة اللامحدود للحفاظ على البيئة

وأكدَّ محافظ الليث، أهمية تفعيل دور مختلف الجهات في الحفاظ على البيئة، ورفع مسؤولية الأفراد تجاهها، والحفاظ على التّوازن البيئي للإسهام في حمايتها، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة.