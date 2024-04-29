محافظ الليث يشيد بدعم القيادة اللامحدود للحفاظ على البيئة
أشاد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، بالدّعم اللا محدود الذي يحظى به قطاع البيئة من القيادة الرّشيدة - أيّدها الله -، وحرصها على الحفاظ على بيئة المملكة وحمايتها وتنميتها والتي تأتي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال تدشّينه، اليوم الاثنين، فعاليات "أسبوع البيئة"، تحت شعار "تعرف بيئتك؟"، وينظمها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث.
واستعرض مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي، أهم الأنشطة والفعاليات والمبادرات والبرامج التي يعمل عليها المكتب بمناسبة "أسبوع البيئة".
وتنطلق الفعاليات بتشجير عددٍ من المواقع داخل المحافظة، وحملات لجمع البذور وتوزيع الشتلات، بالإضافة إلى مبادرات تشجير المدارس، بمشاركة عددٍ من المتطوعين والطلاب.
وأكدَّ محافظ الليث، أهمية تفعيل دور مختلف الجهات في الحفاظ على البيئة، ورفع مسؤولية الأفراد تجاهها، والحفاظ على التّوازن البيئي للإسهام في حمايتها، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: إن فعاليات "أسبوع البيئة"، تحظى برعاية بالغة؛ لما للبيئة من أهمية في حياة الفرد والمجتمع.
كما تهدف إلى تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع.