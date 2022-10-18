أنقذ حياة طالب من الاختناق بغصّة.. المعلم "الشلوي" إلى تكريم بالطائف

كرّم المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف، اليوم، في مكتبه بإدارة التعليم بالفيصلية، المعلم حمود الشلوي، من ثانوية قرطبة بالحوية، لدوره المؤثر في إنقاذ حياة طالب من الاختناق نتيجة غصّة في أثناء الأكل، حيث قام المعلم بتقديم الإسعافات الأولية للطالب التي أدّت إلى فك الغصة وإنقاذ حياته وإكماله اليوم الدراسي بصحةٍ جيدة، ولله الحمد.
وثمّن المدير العام للتعليم موقف المعلم الإيجابي والمبادر، مما يعكس شخصية المعلم المتمكن وثقته بنفسه في التصرف السليم أثناء الموقف، مقدماً له الشكر الجزيل على عمله النبيل، مبيناً أن العمل الإشرافي داخل المدرسة له دور كبير في متابعة كل ما يحيط بالطلاب والطالبات في جانب السلامة.
وأكّد "الشريف"، أهمية اكتساب المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات مهارات الإسعافات الأولية في الميدان التعليم، حتى يكون هناك تعامل أمثل لمثل هذه الحالات.