أنقذ حياة طالب من الاختناق بغصّة.. المعلم "الشلوي" إلى تكريم بالطائف

كرّم المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف، اليوم، في مكتبه بإدارة التعليم بالفيصلية، المعلم حمود الشلوي، من ثانوية قرطبة بالحوية، لدوره المؤثر في إنقاذ حياة طالب من الاختناق نتيجة غصّة في أثناء الأكل، حيث قام المعلم بتقديم الإسعافات الأولية للطالب التي أدّت إلى فك الغصة وإنقاذ حياته وإكماله اليوم الدراسي بصحةٍ جيدة، ولله الحمد.