أمير القصيم يطلع على مبادرة "احتواء" المرضى النفسيين والمشردين

واستمع إلى شرح موجز من الرئيس التنفيذي للجمعية عن المبادرة التي تهدف إلى خدمة المرضى النفسيين والمشردين واحتوائهم عبر العديد من البرامج المعنوية، عبر وحدة رعاية المرضى النفسيين وتأهيلهم، إلى جانب توفير الجمعية لمختصين في الجانب النفسي والاجتماعي؛ لمتابعة جميع الحالات بالتعاون مع ذوي المرضى.