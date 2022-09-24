أمير القصيم يطلع على مبادرة "احتواء" المرضى النفسيين والمشردين

اطلع أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، على مبادرة جمعية أصدقاء المرضى التي حملت اسم "احتواء"؛ لتعكس عِظَم مفاهيمها وتبنيهم فكرة احتواء المشردين والمرضى النفسيين عبر برامج متعددة نوعية تركز على معالجتهم وبحث ظروفهم.
واستمع إلى شرح موجز من الرئيس التنفيذي للجمعية عن المبادرة التي تهدف إلى خدمة المرضى النفسيين والمشردين واحتوائهم عبر العديد من البرامج المعنوية، عبر وحدة رعاية المرضى النفسيين وتأهيلهم، إلى جانب توفير الجمعية لمختصين في الجانب النفسي والاجتماعي؛ لمتابعة جميع الحالات بالتعاون مع ذوي المرضى.
وأشاد أمير القصيم، بمستهدفات المبادرة؛ مؤكدًا أهمية المبادرات النوعية التي تسهم في توفير الرعاية الاجتماعية لجميع فئات المجتمع.
جاء ذلك خلال استقباله محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، يرافقه الرئيس التنفيذي باسل أبا الخيل، والمستشار الإعلامي خالد الروقي.