بتوجيهات أمير المنطقة.. جامعة جازان تحتفل باليوم الوطني الـ95

وجاءت هذه الاحتفالات في أجواء من البهجة والاعتزاز بالوطن، وتجسيدًا لقيم الولاء والانتماء لمسيرة المملكة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه –، مرورًا بأبنائه الملوك – رحمهم الله –، وصولًا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله.