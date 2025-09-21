بتوجيهات أمير المنطقة.. جامعة جازان تحتفل باليوم الوطني الـ95

بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان – حفظه الله –، وبإشراف مباشر من رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبوراسين، شهدت الجامعة انطلاق عشرات الفعاليات والأنشطة النوعية احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية.
وجاءت هذه الاحتفالات في أجواء من البهجة والاعتزاز بالوطن، وتجسيدًا لقيم الولاء والانتماء لمسيرة المملكة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه –، مرورًا بأبنائه الملوك – رحمهم الله –، وصولًا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله.
وشارك عشرات الآلاف من منسوبي وطلاب الجامعة في الاحتفالات بمختلف المقرات، سواء في الحرم الجامعي الرئيس المطل على الواجهة البحرية الشمالية لمدينة جازان أو في الكليات والمجمعات الأكاديمية المنتشرة في محافظات المنطقة، حيث ارتسمت مظاهر الفرح والاعتزاز بإنجازات الوطن ونهضته المتواصلة.