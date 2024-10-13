"تعليم الطائف" تُطلق برنامج "ممارس" في مرحلته الأولى لمديري ومديرات المدارس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف برنامج ممارس الإدارة المدرسية، الذي يستهدف مديري ومديرات المدارس في مرحلته الأولى، وهو أحد البرامج الوزارية للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، ويهدف إلى إكساب مديري ومديرات المدارس المهارات اللازمة في مجال الإدارة المدرسية.