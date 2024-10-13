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"تعليم الطائف" تُطلق برنامج "ممارس" في مرحلته الأولى لمديري ومديرات المدارس

يهدف إلى إكسابهم المهارات اللازمة في مجال الإدارة خلال عشرين ساعة تدريبية على مدار 4 أيام
"تعليم الطائف" تُطلق برنامج "ممارس" في مرحلته الأولى لمديري ومديرات المدارس
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أطلقت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف برنامج ممارس الإدارة المدرسية، الذي يستهدف مديري ومديرات المدارس في مرحلته الأولى، وهو أحد البرامج الوزارية للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، ويهدف إلى إكساب مديري ومديرات المدارس المهارات اللازمة في مجال الإدارة المدرسية.

وتفصيلاً، نفَّذ البرنامج عبدالله بن محمد الحارثي، مشرف الإدارة المدرسية، لمديري المدارس بمركز مديري المدارس، كما نفّذت الدكتورة نجلاء المصري ونورة العصيمي البرنامج لمديرات المدارس بالمركز العلمي، لمدة أربعة أيام، بواقع عشرين ساعة تدريبية.

وتمنى القائمون على البرنامج للجميع التوفيق والسداد.

تعليم الطائف
المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
برنامج ممارس الإدارة المدرسية
الإدارة المدرسية

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