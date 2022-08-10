مدير الشؤون الإسلامية بـ"عسير" يفتتح معرض المصحف الشريف

وأوضح الشيخ الخيري أن المعرض يواصل فعالياته من الساعة التاسعة صباحًا وحتى العاشرة مساء، ليتعرف الزائر على مراحل طباعة القرآن الكريم بكل دقة، مشيرًا إلى أن المعرض قد لاقى إقبالاً كبيرًا خلال اليوم الأول يفوق ٥٠٠ زائر من أهل المنطقة وزوارها من المصطافين من خارج المنطقة.