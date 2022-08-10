مدير الشؤون الإسلامية بـ"عسير" يفتتح معرض المصحف الشريف

افتتح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الشيخ أحمد بن عبدالله الخيري معرض المصحف الشريف الذي تنظمه الأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، في سوق الراشد مول بأبها.
وأوضح الشيخ الخيري أن المعرض يواصل فعالياته من الساعة التاسعة صباحًا وحتى العاشرة مساء، ليتعرف الزائر على مراحل طباعة القرآن الكريم بكل دقة، مشيرًا إلى أن المعرض قد لاقى إقبالاً كبيرًا خلال اليوم الأول يفوق ٥٠٠ زائر من أهل المنطقة وزوارها من المصطافين من خارج المنطقة.
ويمكن المعرض الزوار من التعرف على المراحل والوسائل والتقنيات الخاصة بنشر ومراحل طباعة القرآن الكريم، وملامح التطوير الشامل الذي يشهده المجمع، إلى جانب عرض مجموعة من إصدارات مجمع الملك فهد، والمخطوطات القديمة والتقنيات الحديثة المعاصرة، والتي تهدف إلى إبراز الأعمال الكبيرة التي تقوم بها القيادة الرشيدة -أيدها الله- في خدمة الإسلام والمسلمين.