بالشراكة مع عدد من الجهات.. جامعة الملك خالد تطلق أعمال "ملتقى سبل الوقاية من حرائق الغابات"

وشهد الملتقى في يومه الأول حلقات عمل تفاعلية تدريبية والعديد من الجلسات شملت برنامج إدارة الحرائق، وطبيعة الحرائق في المملكة وأنواعها والإدارة المتكاملة لها وأخطارها والآثار الناجمة عنها وآليات الجاهزية والاستعداد اللازم لها، إضافة إلى تحديد اختصاصات الفرق الفاعلة، التي تشمل مراجعة الأدوار والمسؤوليات لإدارة الحرائق، مع تقديم نموذج واقعي لفريق محلي فاعل، وأهم القضايا التي يناقشها وأولويات عمله في المستقبل.