عرضة سعودية ومشاهد من أعالي جبال طويق.. حريملاء تحتفي باليوم الوطني.. صور

وتنوعت فقرات الحفل وفعالياته المصاحبة حيث بدأ السلام الملكي ثم القرآن الكريم، تلا ذلك كلمة محافظ حريملاء عبدالرحمن الغملاس، الذي أشاد فيها بجهود المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، والملاحم التاريخية التي قام بها في سبيل توحيد هذه البلاد، مثمناً ما قدم من تضحيات كانت نتائجها اجتماع الأمة تحت راية التوحيد، والعيش في أمن وأمان بعد الخوف والشتات.