عرضة سعودية ومشاهد من أعالي جبال طويق.. حريملاء تحتفي باليوم الوطني.. صور

رعى محافظ حريملاء عبدالرحمن الغملاس احتفاء محافظة حريملاء باليوم الوطني 92 للمملكة بحفل خطابي وعرض للخيول ومسرح للطفل وعدد من الفعاليات الوطنية المتنوعة.
وتنوعت فقرات الحفل وفعالياته المصاحبة حيث بدأ السلام الملكي ثم القرآن الكريم، تلا ذلك كلمة محافظ حريملاء عبدالرحمن الغملاس، الذي أشاد فيها بجهود المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، والملاحم التاريخية التي قام بها في سبيل توحيد هذه البلاد، مثمناً ما قدم من تضحيات كانت نتائجها اجتماع الأمة تحت راية التوحيد، والعيش في أمن وأمان بعد الخوف والشتات.
ثم ألقى الدكتور عبدالرحمن العريني قصيدة وطنية بهذه المناسبة، تلاها عرض مرئي مقدم من قبل المحافظة، ثم قصيدة ألقتها الدكتورة دلال المالكي. ثم استمتع الجميع بمشاهدة عرض مرئي من أعالي جبال طويق تنفيذ وإشراف خالد السويلم، ثم ألقى الشاعر عبدالعزيز الهويمل قصيدة وطنية معبرة، تلاها فقرة من العرضة السعودية، ثم استمتع الحضور بمتابعة الأناشيد الوطنية قدمها طالبتان من ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم بحريملاء.
بعد ذلك شارك عدد من المسؤولين والحضور في فقرة من العرضة السعودية، ثم قام فرسان الخيل بحريملاء بتقديم درع تكريمية لمحافظ حريملاء ولرئيس بلدية محافظة حريملاء، ليعود الجميع بعدها للعرضة السعودية.
كما تخلل الحفل عرض الخيول، وعروض الأسر المنتجة، ومسرح الطفل، والمرسم الحر، وتوزيع الجوائز، واختتم بتناول طعام العشاء.