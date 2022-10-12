"القحطاني" يدشن مشروع التحول لأساس الاستحقاق المحاسبي لإمارة مكة المكرمة

دشّن وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني، اليوم، مشروع التحول لأساس الاستحقاق المحاسبي لإمارة المنطقة.
جاء ذلك نيابةً عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
ويهدف المشروع، الذي هو أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ إلى تحسين قدرات الإمارة في مجالات الإدارة، والعملیات، واتخاذ القرارات المالية.
ويُسهم المشروع كذلك في المحافظة على أصول الإمارة وحصرها وخلق أدوات الحوكمة المناسبة؛ لتحسين إدارتها والاستثمار الأمثل لها، وتوفير معلومات أدق وأشمل لتعزيز عمليات التخطيط وصنع القرار.