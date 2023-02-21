"القناص": ذكرى يوم التأسيس تفرض علينا استذكار ماضي آبائنا وأجدادنا وحاضرنا

وقال سليمان القناص: "إن ذكرى يوم التأسيس تفرض علينا استذكار ماضي آبائنا وأجدادنا وحاضرنا الذي نعيشه اليوم، وما نتمتع به من نعمة الأمن والأمان ورغد العيش، مما يستوجب علينا ضرورة الابتهال إلى الله بالدعاء لمؤسسي هذا الكيان العظيم، وعلى رأسهم الإمام محمد بن سعود وذريته وأحفاده من بعده، ومن أبرزهم الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - الذي أعاد بناء دولتنا الحالية ولملم شتاتها، بعد أن تناثرت وعاث الأعداء فساداً في أجزائها، حيث أصبحت الآن دولة يشار إليها بالبنان، واستلمها من بعده أبناؤه الملوك الكرام:- سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله – رحمهم الله – إلى أن تولى عرش الحكم مليكنا المفدى مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. واللذان بكل عزيمة واقتدار واصلا البناء والتنمية حتى أصبحت هذه الدولة – ولله الحمد – في مصاف الدول المتقدمة، صحياً وأمنياً وعسكرياً واقتصادياً واجتماعياً، ويشهد بذلك كل منصف".