"قلبي" تقدم خدماتها الطبية لـ 150 من منسوبي نادي ضباط القوات المسلحة

وعبر منسوبو نادي ضباط القوات المسلحة عن سعادتهم بما تقدمه الجمعية من خدمات لرعاية مرضى القلب والنجاحات التي تحققت للجمعية خلال السنوات الخمس الماضية، مقدمين شكرهم للقائمين على الجمعية وكافة منسوبيها على هذه الجهود.