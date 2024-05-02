"قلبي" تقدم خدماتها الطبية لـ 150 من منسوبي نادي ضباط القوات المسلحة
ضمن مشاركته في اليوم العالمي لصحة الموظفين، نظمت جمعية "قلبي" فعالية بهذه المناسبة في نادي القوات المسلحة بالرياض شهد حضوراً مميزاً ومكثفاً.
وتفصيلاً، بلغ عدد منسوبي نادي ضباط القوات المسلحة وزواره الذين حضروا الفعالية وتم تقديم الفحص لهم 150 زائراً وزائرة.
واستمع الحضور لشرح مفصل من مساعد المدير التنفيذي للعمليات في جمعية قلبي "أسماء الهدهود" عما تقدمه من خدمات وإسهاماتها البارزة في المشاركة في المناسبات الوطنية والأيام العالمية.
وأوضحت "الهدهود" أن مشاركة الجمعية تأتي بناء على إيمان "قلبي" بالدور الفاعل للجمعيات للمشاركة في هذه الأيام، وإبراز أهميتها ودورها في النهوض بالمجتمعات والدول.
وأضافت أن الجمعية تشارك بهذه المناسبة بأقسام فحص العلامات الحيوية وتقديم الاستشارات الطبية وكذلك قسم التعريف بالخدمات التي تقدمها الجمعية.
وعبر منسوبو نادي ضباط القوات المسلحة عن سعادتهم بما تقدمه الجمعية من خدمات لرعاية مرضى القلب والنجاحات التي تحققت للجمعية خلال السنوات الخمس الماضية، مقدمين شكرهم للقائمين على الجمعية وكافة منسوبيها على هذه الجهود.