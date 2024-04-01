محافظ الليث يفتتح مقر جمعية التنمية الأسرية ويُطلق روزنامة البرامج والمشروعات للعام 2024

كما تم استعراض منجزات الجمعية للعام 2023م والتي تضمنت برنامج فرحة عريس تم من خلاله دعم أكثر من (40) شابًا من أبناء المحافظة من ذوي الدخل المحدود والأسر الضمانية، وذلك بدعم من منصة إحسان للفترة الأولى، ومن مؤسسة اللؤلؤة الوقفية للفترة الثانية، وكذلك برنامج همة أسرة، وبرنامج تبصير والذي يختص بالمربين لإكسابهم مهارات التعامل مع الأبناء والطرق التربوية الحديثة والسلمية، وكذلك برنامج نور وأمل؛ وبرنامج خذ بيدي.