"تعليم القنفذة" تهنئ الطلبة المجتازين للاختبار التأهيلي في "أذكى"‏

هنّأت إدارة تعليم القنفذة، اليوم الأربعاء، 34 طالبًا وطالبةً من منتسبيها؛ بمناسبة اجتيازهم الاختبار التأهيلي لمنافسات الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي "أذكى".
من جانبه، هنّأ مدير "تعليم القنفذة" الدكتور أحمد الجعفري، الطلاب والطالبات وأسرهم ومدارسهم، مشيدًا بدور قسم الموهوبين والموهوبات للوصول بالطلبة لهذا المستوى من الإنجاز وتحقيق النتائج، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والسداد والتميز والإبداع في المراحل القادمة من الأولمبياد.
ومن المقرر تأدية الطلبة المجتازين للاختبار التأهيلي، اختبار المرحلة الأولى "عن بعد" الواحدة ظهرًا، 27 يناير الجاري.
ولمعرفة الخط الزمني المتبقي لمراحل الأولمبياد القادمة في "أذكى"، من خلال الإنفوجرافيك التالي: