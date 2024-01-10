"تعليم القنفذة" تهنئ الطلبة المجتازين للاختبار التأهيلي في "أذكى"‏

من جانبه، هنّأ مدير "تعليم القنفذة" الدكتور أحمد الجعفري، الطلاب والطالبات وأسرهم ومدارسهم، مشيدًا بدور قسم الموهوبين والموهوبات للوصول بالطلبة لهذا المستوى من الإنجاز وتحقيق النتائج، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والسداد والتميز والإبداع في المراحل القادمة من الأولمبياد.