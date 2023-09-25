محافظ ضرما يرعى احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ93

وبدأت الفعاليات بالمسيرة، ثم بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم. فيما ألقى بعدها محافظ ضرما كلمته معبرًا فيها عن الاعتزاز بهذه المناسبة، ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى مقام سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن -حفظهم الله-؛ بمناسبة اليوم الوطني لهذه البلاد المباركة، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا الأمن والأمان، وعلى قيادتنا العزة والتمكين.