"تنمية شقراء" تبدأ اليوم الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في سوق حليوة

وينظم الاحتفال في سوق حليوة التاريخي، ويفتح السوق أبوابه يوميًّا من الساعة الـ4م، حتى الساعة 12 ليلًا، فيما تبدأ الفعاليات من الساعة الـ6م وحتى الساعة 12 ليلًا.