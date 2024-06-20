"تنمية شقراء" تبدأ اليوم الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في سوق حليوة

تبدأ جمعيةُ التنمية والتطوير بشقراء، اليوم الخميس، الاحتفالَ بعيد الأضحى المبارك للعام 1445هـ، لمدة ثلاثة أيام.
وكانت الجمعية قد جهزت عددًا من الفعاليات والبرامج الوطنية التي تستهدف جميع فئات المجتمع، بإشراف رئيس مجلس الجمعية الشيخ حمد آل جميح، وبمتابعة مباشرة من اللجنة التنفيذية.
وشارك في إعدادها عددٌ من اللجان؛ أهمّها: لجنة البرامج والمبادرات، ولجنة التواصل المؤسسي، واللجنة النسائية، ولجنة التراث والحرف.
وينظم الاحتفال في سوق حليوة التاريخي، ويفتح السوق أبوابه يوميًّا من الساعة الـ4م، حتى الساعة 12 ليلًا، فيما تبدأ الفعاليات من الساعة الـ6م وحتى الساعة 12 ليلًا.
ويشتمل برنامج الاحتفال بالعيد على عددٍ من الفعاليات الوطنية؛ أهمها: ركن الطفل، وألعاب شعبية، وأركان الطعام، ودكاكين شعبية، وعربات الفود ترك، ومسابقات وجوائز، إضافة إلى الديوانية التراثية.
كما تتضمّن زيارات لمتحف شقراء، ومكتبة الجهيمان الواقعة في سوق حليوة التراثي.
يُذكر أن سوق حليوة التاريخي، الذي ينظم الفعاليات، بُنِي عام 1351هـ، ويضمّ أكثر من سبعين محلًّا متنوعًا، وتباع فيه القطع التراثية.