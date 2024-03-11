مستشفى عفيف يعتمد أوقات العمل والزيارة خلال شهر رمضان

وحدد وقت العمل من يوم الأحد للخميس لمراكز الرعاية الصحية والعيادات الخارجية ومجمع طب الأسنان حيث تبدأ الساعة العاشرة صباحاً حتى 4 مساءً، وفترتين لمركز اللياقة الطبية الأولى من 10 صباحاً حتى الواحدة مساءً، والثانية من 9 مساءً حتى الواحدة صباحاً.

كما اعتمد وقت العمل في وحدة غسيل الكلى (من السبت للخميس) من الساعة 7 مساءً حتى 3 فجراً، وبنك الدم من الأحد للخميس من 9 مساءً حتى 1 صباحاً، وتحديد وقت زيارة المرضى المنومين من الساعة 5 إلى 11 مساءً طوال أيام الأسبوع.