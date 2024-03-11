مستشفى عفيف يعتمد أوقات العمل والزيارة خلال شهر رمضان

اعتمد مستشفى عفيف العام، أوقات العمل بعياداته ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز المتخصصة التابعة له، خلال شهر رمضان 1445هـ.
وحدد وقت العمل من يوم الأحد للخميس لمراكز الرعاية الصحية والعيادات الخارجية ومجمع طب الأسنان حيث تبدأ الساعة العاشرة صباحاً حتى 4 مساءً، وفترتين لمركز اللياقة الطبية الأولى من 10 صباحاً حتى الواحدة مساءً، والثانية من 9 مساءً حتى الواحدة صباحاً.
كما اعتمد وقت العمل في وحدة غسيل الكلى (من السبت للخميس) من الساعة 7 مساءً حتى 3 فجراً، وبنك الدم من الأحد للخميس من 9 مساءً حتى 1 صباحاً، وتحديد وقت زيارة المرضى المنومين من الساعة 5 إلى 11 مساءً طوال أيام الأسبوع.
كما حددت إدارة المستشفى المراكز الصحية المناوبة خلال شهر رمضان، وهي: مركز صحي غرب عفيف ويعمل من الساعة 9 مساءً حتى 3 صباحاً، ومركز صحي شرق عفيف ويعمل من الساعة 9 مساءً إلى 12 صباحاً، وجميعها من يوم الأحد حتى الخميس.