تزامنًا مع الحملة الوطنية.. "تقنية البنات" بالزلفي تنظم معرضًا توعويًّا بأخطار المخدرات

وتضمن المعرض التوعوي الذي أقيم على مدار يومين أركانًا تثقيفية من الأفلام والنشرات للتوعية بأضرار المخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع، إضافة لعرض حقائب افتراضية للتوعية بأضرار المخدرات وأنواعها ووسائل تهريبها وأعراض المتعاطين لها.