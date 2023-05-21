تزامنًا مع الحملة الوطنية.. "تقنية البنات" بالزلفي تنظم معرضًا توعويًّا بأخطار المخدرات

تزامنًا مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات افتتحت عميدة كلية التقنية للبنات بالزلفي سارة بنت عبدالله السويكت، المعرض التوعوي التثقيفي بأخطار المخدرات (حماية) بمشاركة مدير الشؤون الوقائية والبرامج بإدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة عبدالعزيز راشد العصيمي بمقر الكلية.
وتضمن المعرض التوعوي الذي أقيم على مدار يومين أركانًا تثقيفية من الأفلام والنشرات للتوعية بأضرار المخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع، إضافة لعرض حقائب افتراضية للتوعية بأضرار المخدرات وأنواعها ووسائل تهريبها وأعراض المتعاطين لها.
ومن ضمن فعاليات المعرض، أقيمت محاضرتان: الأولى بعنوان "الوقاية من أضرار المخدرات" لعبدالعزيز العصيمي من إدارة مكافحة المخدرات؛ بينما الثانية جاءت بعنوان "مهارات حل المشكلات السلوكية" للدكتورة سمية محمد عبدالله أزرق مديرة مركز سمية أزرق للاستشارات الأسرية والاجتماعية.
وأكدت عميدة كلية التقنية للبنات بالزلفي سارة بنت عبدالله السويكت أن المعرض ومبادرة حماية للتوعية بأخطار المخدرات الذي تنظمه الكلية، تأتي انطلاقًا من رؤيتها في نشر الوعي والمساهمة في تنمية المجتمع وتعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية.