الندوة العالمية تُطلق قافلتها الطبية الجراحية "٢٣" في الكاميرون

أطلقت الندوة العالمية للشباب الإسلامي قافلة طبية جراحية جديدة في مدينة مروة بالكاميرون، لتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية والجراحية المتخصصة للمرضى والمصابين. وتُعد القافلة هي الثانية والعشرين من إجمالي القوافل الطبية التي نفذتها الندوة في المنطقة، حيث تُقام في مستشفى باماري، وتستمر لمدة ١٢ يومًا، وتستهدف إجراء ٤٠٠ عملية جراحية في خمسة تخصصات، تشمل: (جراحة المسالك البولية، الجراحة العامة، النساء والتوليد، جراحة الأطفال، وجراحة الغدد)، وينفذها فريق طبي متخصص من الجراحين ذوي الكفاءة والخبرة. ومن جانبه، أشاد الدكتور مودودي محمود، مدير مكتب الندوة العالمية في الكاميرون، بجهود المملكة الإنسانية في العالم، ودورها الريادي في دعم المبادرات الصحية والإغاثية التي تسهم في تخفيف معاناة الشعوب المحتاجة وتعزيز الرعاية الصحية في المناطق الأكثر احتياجًا.