حضره 5 آلاف مشارك.. اختتام أعمال المؤتمر الـ34 لجمعية القلب

وأوضح رئيس جمعية القلب السعودية الدكتور وليد الحبيب أن المؤتمر شهد عدداً من الدراسات والأبحاث سيكون لها أكبر الأثر إيجابًا على أبحاث القلب و علومه، خصوصًا المعرفة الحديثة للقلب التي تلقاها المشاركون والتي ستساهم في حفظ عدد كبير من الأرواح وتقليص عدد الوفيات.