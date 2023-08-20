"وقاء": الكشف على 3000 خيل ومعالجة 900 بؤرة لتكاثر نواقل الأمراض بالطائف

وأشار الصاعدي إلى أن الفرق المتخصّصة في مكافحة نواقل الأمراض تبذل قصارى جهدها لتكثيف عمليات الاستقصاء والرش الأرضي والتقييم الحشري قبل الرش وبعده على مستنقعات المياه، مؤكدًا مساهمة الفرق في معالجة أكثر من 900 موقع؛ لكونها بؤرًا لتكاثر نواقل الأمراض بمساحة بلغت قرابة 164 هكتارًا.