برعاية جواهر بنت نايف.. "جامعة محمد بن فهد" تحتفل بتخريج ٤١٧ من طالباتها

وأوضح الدكتور الأنصاري أن جامعة الأمير محمد بن فهد تفتخر بطالباتها الخريجات بعد أن سجلن حضوراً مميزاً في سوق العمل وساهمن مع زميلاتهن في عمليات التنمية التي تشهدها البلاد - ولله الحمد - من خلال ما تقلدن من وظائف من القطاعات الحكومية والخاصة بعد أن أثبتن كفاءتهن وجدارتهن وإبداعاتهن في مجالات تخصصاتهن المختلفة.