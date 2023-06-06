برعاية جواهر بنت نايف.. "جامعة محمد بن فهد" تحتفل بتخريج ٤١٧ من طالباتها

تحت رعاية الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز تحتفل جامعة الأمير محمد بن فهد مساء اليوم بتخريج ٤١٧ طالبة من دفعة ٢٠٢٢-٢٠٢٣، بمقر الجامعة بالخبر.
وأعرب رئيس الجامعة، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، عن شكره وتقديره للأميرة جواهر بنت نايف على رعايتها الكريمة لهذا الحفل واهتمامها وحرصها على مشاركتها بناتها الطالبات فرحة تخرجهن، مؤكداً أن رعايتها لهذا الحفل تجسِّد مدى الاهتمام والحرص على دعم مسيرة التعليم، ومشاركة الطالبات فرحتهن في يوم حصادهن العلمي.
وأوضح الدكتور الأنصاري أن جامعة الأمير محمد بن فهد تفتخر بطالباتها الخريجات بعد أن سجلن حضوراً مميزاً في سوق العمل وساهمن مع زميلاتهن في عمليات التنمية التي تشهدها البلاد - ولله الحمد - من خلال ما تقلدن من وظائف من القطاعات الحكومية والخاصة بعد أن أثبتن كفاءتهن وجدارتهن وإبداعاتهن في مجالات تخصصاتهن المختلفة.
ولفت إلى أن العديد من خريجات الجامعة تقلدن مناصب مرموقة في عدد من الشركات الكبرى في المملكة، وهذا نتيجة حرص الجامعة ورغبتها منذ تأسيسها على صناعة أجيال طلابية متميزة قادرة على التميز في حياتهن الوظيفية .