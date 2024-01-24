"اللهيبي" تدشّن أول مدرسة ابتدائية للموهوبات في جدة

وشهد حفلُ التدشين الذي نظّمه مكتب تعليم السلامة، حضورَ عدد من قيادات التعليم بجدة، وتقديم عدد من الطالبات الموهوبات لفقرات خطابيّة. وتجوّلت اللهيبي في مرافق المدرسة التي تضم ستّة فصول للصفوف الرابع والخامس والسادس، وعددًا من القاعات التعليمية مثل قاعة "STEM"، وقاعة التقنيات الناشئة والروبوت، وقاعة اللغة الإنجليزية، والقاعة الرياضية، إضافة إلى معمل العلوم والابتكار.