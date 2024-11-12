"الأمل للإنجاب" توقع مذكرة تفاهم مع "مستشفى دله" لتوفير رعاية متخصصة لمستفيديها

ومن جانبها، أكدت الطريري أن المستشفى ستعزز فرص التكامل والشراكة الإستراتيجية مع الجمعية، موضحة أن هذه الاتفاقية ستدعم التعاون المشترك بين الطرفين، وتسهم في تحقيق تطلعات ولاة الأمر في تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية للمستفيدين، مما يحقق أهداف التنمية الصحية المستدامة.