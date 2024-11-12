"الأمل للإنجاب" توقع مذكرة تفاهم مع "مستشفى دله" لتوفير رعاية متخصصة لمستفيديها

بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السويلم، وقعت جمعية الأمل الصحية للإنجاب اتفاقية تعاون مع مستشفى دلة لتوفير رعاية صحية متخصصة في مجال الإنجاب لمستفيدي الجمعية.
وتفصيلاً، مثل الجمعية في التوقيع نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، وعن مستشفى دله المدير التنفيذي ناهد الطريري.
ومن جهته، قال المطيري إن هذه الشراكة تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة لدعم صحة الإنجاب للأزواج الذين يواجهون صعوبة في الإنجاب، حيث تشمل الفحوص الطبية والاستشارات المتخصصة والعلاجات المختلفة لتحسين فرص الحمل، بالإضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي للأزواج لمواجهة التحديات العاطفية والنفسية المرتبطة بمشكلات الإنجاب.
وأشار المطيري أن الجمعية، رغم حداثة نشأتها، بدأت بداية قوية لتحقيق رؤيتها في الريادة في خدمة الحالمين بالإنجاب، آملاً في المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي وصحي.
ومن جانبها، أكدت الطريري أن المستشفى ستعزز فرص التكامل والشراكة الإستراتيجية مع الجمعية، موضحة أن هذه الاتفاقية ستدعم التعاون المشترك بين الطرفين، وتسهم في تحقيق تطلعات ولاة الأمر في تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية للمستفيدين، مما يحقق أهداف التنمية الصحية المستدامة.