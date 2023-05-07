يهدف لنشر الوعي.. مركز القلب بالقصيم يفعّل اليوم العالمي لغسيل اليدين

فعّل مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم اليوم العالمي لغسيل اليدين تحت شعار "لنسرّع وتیرة العمل معًا.. أنقذوا الأرواح نظفوا أيديكم"؛ تزامنًا مع الاحتفال العالمي بهذه المناسبة الذي يهدف لنشر الوعي وتدريب الكوادر الطبية والفنية والإدارية والمرضى على الطريقة الصحية لغسل اليدين، وللوصول إلى بيئة سليمة آمنة للجميع.
وقام قسم مكافحة العدوى بمركز القلب بالقصيم بالتعاون مع إدارة التمريض وإدارة التغيير والتواصل المؤسسي بإقامة عدة أركان توعوية عن غسل اليدين للمراجعين والكوادر الطبية في عيادات القلب، وقسم التنويم والعناية القلبية وجراحة القلب.
وأكدت إدارة مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم أن إدارة المركز حاضرة بشكل دائم في مثل هذه الأيام العالمية طيلة العام، والتي تعود ثمرتها التوعوية في مصلحة مقدم الخدمة وللمستفيدين.