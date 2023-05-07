يهدف لنشر الوعي.. مركز القلب بالقصيم يفعّل اليوم العالمي لغسيل اليدين

فعّل مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم اليوم العالمي لغسيل اليدين تحت شعار "لنسرّع وتیرة العمل معًا.. أنقذوا الأرواح نظفوا أيديكم"؛ تزامنًا مع الاحتفال العالمي بهذه المناسبة الذي يهدف لنشر الوعي وتدريب الكوادر الطبية والفنية والإدارية والمرضى على الطريقة الصحية لغسل اليدين، وللوصول إلى بيئة سليمة آمنة للجميع.