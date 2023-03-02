مجلس"شباب حائل" يحتفي بيوم التأسيس و"التل السياحي" يستضيفهم

استعرض مجلس شباب منطقة حائل، بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطنيفي ، أمس ديوانية "ملتقى يوم بدينا ... ثلاثة قرون من رفعنا الراية"، استضافها منتجع التل السياحي، دور يوم التأسيس في إبراز العمق التاريخي والحضاري للدولة السعودية.