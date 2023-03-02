مجلس"شباب حائل" يحتفي بيوم التأسيس و"التل السياحي" يستضيفهم

استعرض مجلس شباب منطقة حائل، بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطنيفي ، أمس ديوانية "ملتقى يوم بدينا ... ثلاثة قرون من رفعنا الراية"، استضافها منتجع التل السياحي، دور يوم التأسيس في إبراز العمق التاريخي والحضاري للدولة السعودية.
وتطرق ضيفا الديوانية الدكتور فهد بن عوض النماصي، ونوال بنت عبدالله الحربي، خلال حديثهما إلى أن الجذور الراسخة للدولة السعودية والارتباط الوثيق بين المواطنين وقادتهم، جعلت الدولة تنعم بالوحدة والاستقرار والأمن.
وسلط "النماصي" و"الحربي" الضوء على الوحدة الوطنية للمملكة والتي أرساها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود،-طيب الله ثراه-.
ومن خلال حديثهما شددا على أهمية الاحتفال بيوم التأسيس، كونه احتفاءً بالإرث الثقافي المتنوع، ووفاءً لمن أسهم في خدمة الوطن من الأئمة والملوك والمواطنين.
من جهته أوضح مشرف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة حائل، الدكتور جمال الرويضي أن الديوانية تأتي ضمن حزمة من البرامج والفعاليات الحوارية التي أقامها المركز في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية لتحقيق رسالته وأهدافه والمساهمة في نشر وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال.