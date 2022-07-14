كشافة "تنمية الأفلاج" تحصد المركز الذهبي في المسح بالمشاعر والأول في المبادرات

شاركت الفرق الكشفية بجمعية التنمية الاجتماعية بالأفلاج بفرقتيها الجوالة والمتقدم في معسكرات الخدمة العامة لخدمة حجاج بيت الله الحرام لعام 1443هـ وحصدت عديد الجوائز والمراكز المتقدمة.
ولقيت مشاركة تنمية الأفلاج بفريقي الجوالة والمتقدم إشادة وثناءً من المسؤولين لتميزها في الجوانب الاجتماعية والخدمات التطوعية في خدمة ضيوف الرحمن. وحصد فريق الجوالة المركز الذهبي في المسح للمشاعر المقدسة، وحصل فريق المتقدم على المركز الأول في مسابقة المبادرات.
كما حصل الجوال بن يزيد ناصر الزعير على المركز الأول في مسابقة أفضل مونتاج على مستوى معسكر عرفات، فيما تم تكريم الجوال نواف بن محمد الزير مع المتميزين في المجال الثقافي، كذلك تكريم نائب رائد العشيرة سعود بن فهد آل جمعة ضمن المتميزين على مستوى المشاركين في معسكر عرفات، فيما تم تكريم الجوال صالح بن عبدالله القليب ضمن المتميزين في مجال التغذية و الدوري في معسكر عرفات.
يشار إلى أن كشافة جمعية تنمية الأفلاج شاركت هذا العام بـ32 عضواً لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج بعد تدريبهم وتأهيلهم وسبق لها مشاركات متميزة خلال السنوات الماضية.