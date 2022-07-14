كشافة "تنمية الأفلاج" تحصد المركز الذهبي في المسح بالمشاعر والأول في المبادرات

كما حصل الجوال بن يزيد ناصر الزعير على المركز الأول في مسابقة أفضل مونتاج على مستوى معسكر عرفات، فيما تم تكريم الجوال نواف بن محمد الزير مع المتميزين في المجال الثقافي، كذلك تكريم نائب رائد العشيرة سعود بن فهد آل جمعة ضمن المتميزين على مستوى المشاركين في معسكر عرفات، فيما تم تكريم الجوال صالح بن عبدالله القليب ضمن المتميزين في مجال التغذية و الدوري في معسكر عرفات.