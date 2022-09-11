شاهد.. قائد القوات الخاصة لأمن الطرق يتفقد دوريات الأفلاج

وأشاد بمنجزات أمن طرق الأفلاج، مؤكدًا على مضاعفة الجهود لتحقيق الأمن والمتابعة المتواصلة على الطرق، بما يسهم في تحقيق المنجزات الأمنية، وتقديم خدمة هذا الوطن الغالي.