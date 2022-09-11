شاهد.. قائد القوات الخاصة لأمن الطرق يتفقد دوريات الأفلاج

تفقد قائد القوات الخاصة لأمن الطرق العميد محمد برجس الدوسري، اليوم الأحد، يرافقه قائد قوة منطقة الرياض العقيد فهد سلمان الحقباني؛ سير العمل في قيادة دوريات أمن طرق الأفلاج.
واستمع "الدوسري"، خلال الزيارة إلى شرح تفصيلي من قائد دوريات أمن طريق الأفلاج العقيد عبدالرحمن بتال الدوسري، عن سير العمل وتوزيع الدوريات على الطرقات ونقاط التفتيش ونقاط التهدئة.
من جهته ثمن قائد القوات الخاصة لأمن الطرق العميد محمد الدوسري، جهود رجال أمن الطرق في ضبط الأمن والتصدي للمخالفين والإطاحة بالمحظورات.
وأشاد بمنجزات أمن طرق الأفلاج، مؤكدًا على مضاعفة الجهود لتحقيق الأمن والمتابعة المتواصلة على الطرق، بما يسهم في تحقيق المنجزات الأمنية، وتقديم خدمة هذا الوطن الغالي.
يذكر أن قائد القوات الخاصة لأمن الطرق يجري هذه الأيام جولات ميدانية تفقدية للعديد من قيادات أمن الطرق بمناطق ومحافظات المملكة.