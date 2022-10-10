أمير الشرقية يرعى اجتماع "عمومية الملك لأبحاث الإعاقة" ولقاء مؤسسي المركز

ينظم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة اللقاء الخامس عشر لمؤسسي مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة والاجتماع الثاني عشر للجمعية العمومية الأربعاء المقبل، بمدينة الخبر، ويستضيف اللقاء العضو المؤسس مجموعة يوسف بن أحمد كانو.
يأتي ذلك بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، ورعاية أمير المنطقة الشرقية والعضو المؤسس لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز.
وتهدف اللقاءات التي يعقدها المركز سنويًا في مختلف مناطق المملكة إلى إبراز مستجدات الأعمال والأبحاث التي أنجزها المركز من خلال شراكاته العالمية والخبرات الدولية والمحلية التي تخدم قضية الإعاقة، للحدّ منها والتخفيف من آثارها، ومساعدة الأسر على التعامل مع أطفالهم وذويهم المعوقين، وتوعية المجتمع بكل ما يخص الإعاقة، ومسبباتها وطرق الوقاية والعلاج، وإطلاع المؤسسين والمساهمين وأصحاب العلاقة على حراك المركز ونشاطه وأبرز الملفات التي يعمل عليها.
كما يستضيف اللقاء الأعضاء المؤسسين للمركز الـ110 من مختلف مناطق المملكة، ونخبة مميزة من كبار الشخصيات والشركاء والداعمين، يبحث المؤسسون التقرير السنوي للعام 2021م، والقوائم المالية لمراجعي الحسابات المالية للعام 2021م، ويسعى المركز لتحقيق العديد من الأهداف للعناية بالأبحاث العلمية وتشجيعها في مختلف مجالات الإعاقة وتقنية المعلومات وتطويرها لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستفادة محليًا من نتائج الأبحاث والدراسات التطبيقية المعدة لتطوير طرق رعاية ذوي الإعاقة، وإعداد قواعد للمعلومات في مجالات الإعاقة، وتشجيع تبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال.