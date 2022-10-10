أمير الشرقية يرعى اجتماع "عمومية الملك لأبحاث الإعاقة" ولقاء مؤسسي المركز

وتهدف اللقاءات التي يعقدها المركز سنويًا في مختلف مناطق المملكة إلى إبراز مستجدات الأعمال والأبحاث التي أنجزها المركز من خلال شراكاته العالمية والخبرات الدولية والمحلية التي تخدم قضية الإعاقة، للحدّ منها والتخفيف من آثارها، ومساعدة الأسر على التعامل مع أطفالهم وذويهم المعوقين، وتوعية المجتمع بكل ما يخص الإعاقة، ومسبباتها وطرق الوقاية والعلاج، وإطلاع المؤسسين والمساهمين وأصحاب العلاقة على حراك المركز ونشاطه وأبرز الملفات التي يعمل عليها.