"تعليم الطائف" يعلن بدء الدوام الصيفي اعتبارًا من الأحد

وأوضحت الإدارة أن موعد الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 6:45 صباحًا، على أن تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 7:00 صباحًا. أما المدارس المسائية، فتبدأ الحصة الأولى الساعة 1:00 مساءً، بينما تبدأ الحصة الأولى في مدارس التعليم المستمر للبنات الساعة 3:00 مساءً، وفي مدارس التعليم المستمر للبنين الساعة 5:00 مساءً.