"تعليم الطائف" يعلن بدء الدوام الصيفي اعتبارًا من الأحد

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بدء تطبيق الدوام الصيفي اعتبارًا من يوم الأحد 08 ربيع الأول 1447هـ، في جميع المراحل الدراسية للبنين والبنات، بجميع مدارس الطائف والمراكز والمحافظات التابعة لها تعليميًّا للعام الدراسي الحالي 1447هـ.
وأوضحت الإدارة أن موعد الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 6:45 صباحًا، على أن تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 7:00 صباحًا. أما المدارس المسائية، فتبدأ الحصة الأولى الساعة 1:00 مساءً، بينما تبدأ الحصة الأولى في مدارس التعليم المستمر للبنات الساعة 3:00 مساءً، وفي مدارس التعليم المستمر للبنين الساعة 5:00 مساءً.