جامعة شقراء تقدم خدمات طبية وإرشادات توعوية في "مهرجان فلفل شقراء 4"

تشارك جامعة شقراء في فعاليات مهرجان "فلفل شقراء الرابع"، بعدد من المناشط والبرامج والخدمات الصحية والإرشادية، يقدمها طلاب وطالبات الجامعة برفقة المختصين والمختصات من منسوبي الجامعة .
وفي التفاصيل، تحظى مشاركة جامعة شقراء بمتابعة ودعم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي السيف، حيث قام بزيارة لجناح الجامعة واطلع على ما يقدم من برامج وخدمات لزوار وضيوف المهرجان، وثمن جهود فريق الجامعة المشرف على تلك الفعاليات والبرامج الخدمية، التي تبرز دور الجامعة في المشاركة المجتمعية وتنمية المجتمعات المحلية وفق مستهدفات رؤية 2030.
وتقيم جامعة شقراء جناحاً يتضمن تقديم عدد من الخدمات الطبية والإرشادية لزوار المهرجان، إضافة إلى التعريف بالجامعة وآلية القبول في برامجها الأكاديمية، والإجابة على استفسارات ضيوف وزوار المهرجان .
واستقبلت العيادة الطبية بجناح الجامعة في يومها الأول أكثر من 150 مستفيداً من الفحوصات والاستشارات الطبية، كما شهد جناح الجامعة زيارة محافظ شقراء عادل البواردي، والذي تعرف خلال الزيارة على أبرز الخدمات المقدمة في الجناح، وأهم البرامج والأنشطة التي يقدمها جناح الجامعة ومنها: خدمات العيادة الطبية، وفحص السكر وضغط الدم، والوزن والطول المثالي، والإرشادات التوعوية، إضافة إلى تقديم الاستشارات الصحية لزوار المهرجان .
ويستمر جناح الجامعة في تقديم خدماته للزوار على مدى عشرة أيام، حتى ختام المهرجان، بمشاركة عدد من طلاب وطالبات الجامعة في التخصصات الطبية والإدارية.