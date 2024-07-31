جامعة شقراء تقدم خدمات طبية وإرشادات توعوية في "مهرجان فلفل شقراء 4"

واستقبلت العيادة الطبية بجناح الجامعة في يومها الأول أكثر من 150 مستفيداً من الفحوصات والاستشارات الطبية، كما شهد جناح الجامعة زيارة محافظ شقراء عادل البواردي، والذي تعرف خلال الزيارة على أبرز الخدمات المقدمة في الجناح، وأهم البرامج والأنشطة التي يقدمها جناح الجامعة ومنها: خدمات العيادة الطبية، وفحص السكر وضغط الدم، والوزن والطول المثالي، والإرشادات التوعوية، إضافة إلى تقديم الاستشارات الصحية لزوار المهرجان .