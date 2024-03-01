"فيصل بن مشعل" يكرم "جامعة القصيم" لحصولها على جائزة صناعة المحتوى.. الأرقام تتحدث

كما زاد عدد الظهور الفضائي على القنوات ليصل إلى 53 ظهوراً منها 30 تقريراً تلفزيونياً، و11 مداخلة على قنوات تلفزيونية عبر الهاتف، و12 استضافة على البث المباشر للقنوات، وشملت موضوعات المحتوى الإعلامي والأخبار عدداً من المجالات التعليمية والشرعية والبحثية، والطب، والصحة، والرياضة، والتوعية، والتثقيف، والمجتمع، والوطن، بالإضافة إلى الإنجازات والإحصائيات والتقارير الدورية.