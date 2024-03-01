"فيصل بن مشعل" يكرم "جامعة القصيم" لحصولها على جائزة صناعة المحتوى.. الأرقام تتحدث

كرم أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز جامعة القصيم، لحصولها على جائزة صناعة المحتوى، بنسختها الثالثة، وذلك نظير جهودها الإعلامية التوعوية، والتغطيات للبرامج والفعاليات الوطنية التي تنظمها الجامعة.
وتسلم الجائزة رئيس الجامعة المكلف الدكتور محمد بن عبد الرحمن السعوي، بحضور مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال سامي بن علي العيادة، وذلك خلال حفل الجائزة بديوان الإمارة.
من جهته، عبر رئيس الجامعة المكلف، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على رعايته ودعمه لهذه الجائزة، وما تحمله من أبعاد وأهداف متنوعة من شأنها تحفيز وبث روح التنافس بين صُناع المحتوى في مختلف الجهات الحكومية بالمملكة، بما يخدم المجتمع ويبرز أعمالها المختلفة.
وتأتي هذه الجائزة نتيجة الجهود المبذولة في صناعة المحتوى الإعلامي التوعوي الذي تنتجه الجامعة، ممثلة بالإدارة العامة للإعلام والاتصال، والتغطيات الإعلامية للمناسبات الوطنية، وما يصاحبها من عروض ومواد مرئية ووثائقية تسهم في رفع مستوى الوعي والتثقيف وتبث الروح الإيجابية بما يخدم الوطن والمواطن، والوصول بها إلى مختلف فئات المجتمع.
وقدمت الجامعة عبر حسابها على منصة (X)، خلال عام 2023/2024م، أكثر من 1100 منشور إعلامي منها 80 منشوراً توعوياً وتثقيفياً في عدد من المجالات منها؛ الوطنية والصحية والتربويّة والشرعية والأمنية والغذائية، تم إعدادها من خلال كوادر الإدارة المتخصصة وبمشاركة نخبة من المختصين من منسوبي الجامعة وطلبتها، وذلك تفعيلاً لرسالة الجامعة تجاه المجتمع.
كما بلغ عدد التغطيات الإعلامية للفعاليات الوطنية والمواد المرئية الخاصة بها أكثر من 135 منشوراً على منصاتها الرقمية تضمنت؛ وثائقيات ورسائل تثقيفية وتغطيات ميدانية وتلفزيونية لهذه الفعاليات، بالإضافة إلى كلمات ومشاعر منسوبي وطلبة الجامعة.
يشار إلى أن المحتوى الإعلامي داخل الجامعة تجاوز خلال عام أكثر من 106 أخبار صحفية، و99 فيديو وتقريراً تلفزيونياً، و74 فعالية تمت تغطيتها منها 3 فعاليات وطنية، و959 صورة فوتوغرافية، وأكثر من 80 تغطية عبر السناب شات، و435 تصميماً متنوعاً، وكذلك 44 منشوراً توعوياً للأيام العالمية.
كما زاد عدد الظهور الفضائي على القنوات ليصل إلى 53 ظهوراً منها 30 تقريراً تلفزيونياً، و11 مداخلة على قنوات تلفزيونية عبر الهاتف، و12 استضافة على البث المباشر للقنوات، وشملت موضوعات المحتوى الإعلامي والأخبار عدداً من المجالات التعليمية والشرعية والبحثية، والطب، والصحة، والرياضة، والتوعية، والتثقيف، والمجتمع، والوطن، بالإضافة إلى الإنجازات والإحصائيات والتقارير الدورية.