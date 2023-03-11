"إنسان" و"منشآت" تُوَقّعان اتفاقية تعاون ضمن ملتقى "بيبان 23"

وقّعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، اليوم السبت، اتفاقية تعاون مشترك، مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".
جاء ذلك على هامش فعاليات ملتقى "بيبان 23"، الذي يُعقد تحت شعار "فرص تصنع الريادة"، لتوعية وتثقيف أبناء الجمعية بالعمل الريادي.
وقّع الاتفاقية المديرُ العام للجمعية محمد بن سعد المحارب، وعن "منشآت" نائب محافظ الهيئة لريادة الأعمال سعود بن خالد السبهان.
وتتضمن الاتفاقية إتاحة البرامج التدريبية، وإقامة برامج توعوية وورش عمل تثقيفية عن ريادة الأعمال لأبناء "إنسان"، عبر أكاديمية "منشآت"؛ بحسب الآلية والبرامج المتبعة، إضافة إلى تبادل الخبرات فيما يتعلق بكيفية إنشاء مركز لريادة الأعمال وفقًا لتجارب "منشآت" السابقة.
من جانبه قدّم مدير عام الجمعية، شكره وتقديره لـ"منشآت"؛ لدورها في المسؤولية الاجتماعية، ودعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، والأثر الإيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يتوافق مع تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي حرصًا من الطرفين على تحقيق التكامل بين "منشآت" وجمعية "إنسان" لخدمة المستفيدين من أبناء وبنات الجمعية وتمكينهم وتحسين جودة حياتهم.