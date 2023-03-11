"إنسان" و"منشآت" تُوَقّعان اتفاقية تعاون ضمن ملتقى "بيبان 23"

من جانبه قدّم مدير عام الجمعية، شكره وتقديره لـ"منشآت"؛ لدورها في المسؤولية الاجتماعية، ودعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، والأثر الإيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يتوافق مع تحقيق رؤية المملكة 2030.