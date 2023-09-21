المندوب السعودي لدى "التعاون الإسلامي" يستعرض سبل التنسيق مع نظيره الإندونيسي

وهنأ "السحيباني" نظيره "العنبري" على تعيينه مندوبًا دائمًا لجمهورية إندونيسيا لدى المنظمة، مؤكدًا أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز روابط علاقات العمل المتعدد بين المندوبين الدائمين في منظمة التعاون الإسلامي ودعم التنسيق والتشاور في سائر الموضوعات والأنشطة الدبلوماسية ذات العلاقة بالمنظمة، منوهًا بضرورة وأهمية استمرار التعاون بما يضمن توحيد المواقف الإسلامية، وتوحيد الصف الإسلامي، وكذلك التنسيق المستمر الذي يدفع بالعمل الإسلامي المشترك قدمًا إلى مواصلة مكانة المنظمة في القيام بدورها وخدمة الدول الأعضاء.