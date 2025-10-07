مدير تعليم الطائف يُطلق حملتي الإنفلونزا وسرطان الثدي

أطلق مدير عام التعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، إلى جانب المعرض التوعوي المصاحب، وذلك في بهو الإدارة العامة للتعليم بالحلقة.