مدير تعليم الطائف يُطلق حملتي الإنفلونزا وسرطان الثدي

أطلق مدير عام التعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، إلى جانب المعرض التوعوي المصاحب، وذلك في بهو الإدارة العامة للتعليم بالحلقة.
وتجوّل "الغامدي" في أركان المعرض الذي أُقيم بالتعاون مع تجمع الطائف الصحي ومركز صحي الروضة، واطّلع على مستهدفات الحملتين الصحيتين، واللتين تستهدفان منسوبي ومنسوبات الإدارة والمدارس عبر خطة شاملة تجمع بين التوعية والوقاية، وتشمل أكثر من 2000 جولة تثقيفية تستهدف المعلمات ومنسوبات المدارس.
وأشاد مدير التعليم بالتكامل بين إدارة تعليم الطائف وفرع وزارة الصحة والتجمع الصحي بالمحافظة، في تعزيز الصحة المجتمعية ورفع الوعي الصحي لدى الطلبة ومنسوبي التعليم.