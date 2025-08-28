جامعة الملك عبدالعزيز تدشّن الأنشطة الطلابية وتكرّم الفائزين ونجوم الكليات

الفترة الثالثة: كلية الآداب والعلوم الإنسانية أولاً، كلية الهندسة ثانيًا، كلية علوم الأرض ثالثًا

الفترة الثانية: كلية الهندسة أولاً، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ثانيًا، كلية الاتصال والإعلام ثالثًا

الفترة الأولى: كلية الهندسة أولاً، كلية العلوم ثانيًا، كلية الاقتصاد والإدارة ثالثًا