جامعة الملك عبدالعزيز تدشّن الأنشطة الطلابية وتكرّم الفائزين ونجوم الكليات

دشّن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 1447هـ، في حفل نظمته عمادة شؤون الطلاب تحت شعار "وجهة الحالمين"، اليوم الخميس، بمركز الملك فيصل للمؤتمرات في الجامعة.
واستُهل الحفل بالسلام الملكي، ثم مسيرة لأعضاء الأنشطة الطلابية، تلتها جلسة حوارية أدارها وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والمهارات الدكتور عبدالله باسليم، أتيحت خلالها الفرصة للطلاب والطالبات لمشاركة قصص نجاحهم وإنجازاتهم، التي تحققت بفضل الدعم والتمكين الذي وفّرته لهم الجامعة، ما أسهم في تحويل الأنشطة الجامعية إلى نماذج ملهمة من التميز.
كما تخلّل الحفل عرضٌ مسرحي ومرئي بعنوان "واجهة الحالمين"، استعرض أبرز الأنشطة الطلابية، والأندية، والمراكز، والخدمات المقدمة للطلبة.
واختُتمت الفعالية بتكريم راعي الحفل للفائزين والفائزات، وجاءت النتائج على النحو التالي:
الفترة الثالثة: كلية الآداب والعلوم الإنسانية أولاً، كلية الهندسة ثانيًا، كلية علوم الأرض ثالثًا
الفترة الثانية: كلية الهندسة أولاً، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ثانيًا، كلية الاتصال والإعلام ثالثًا
الفترة الأولى: كلية الهندسة أولاً، كلية العلوم ثانيًا، كلية الاقتصاد والإدارة ثالثًا
المركز الأول: كلية الهندسة
المركز الثاني: كلية الآداب والعلوم الإنسانية
المركز الثالث: كلية الحقوق
الأول: الطالب أمير الدين سالينداوان – كلية الآداب والعلوم الإنسانية
الثاني: الطالب صالح لوكيتش – الكلية نفسها
الثالث: الطالب عبدالملك هاني القاضي – كلية الحقوق
الأول: الطالب مكرم عبدالجليل – كلية الآداب والعلوم الإنسانية
الثاني: الطالبة ابتهال نصير – كلية الحقوق
الثالث: الطالب محمد سانغا – كلية الآداب والعلوم الإنسانية
الطالب أسامة بن فهد حامد – جائزة نجم الجامعة برابغ
الطالب محمد عايد السلمي – جائزة أفضل مبادرة مجتمعية برابغ
الطالبة سارة بنت سعد الصميل – جائزة نجمة الجامعة بفرع السليمانية
الأول: الطالب عبدالملك بن نبيل الحريبي – كلية الاتصال والإعلام
الثاني: الطالب يوسف بن إبراهيم هوساوي – كلية الهندسة
الثالث: الطالب ماجد بن عبدالإله بن عفيف – كلية طب الأسنان