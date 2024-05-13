محافظ الليث يستقبل مدير شعبة سجن المحافظة وينوه بجهود إصلاح وتمكين النزلاء

اسّتقبل محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني اليوم، مدير شعبة سجن المحافظة العقيد عبدالله بن علي المنتشري؛ والذي قدّم خلال اللقاء شرحًا تفصيليِّاً عن المبنى الجديد ومايحتويه من مرافق وتجهيزات حيث جهز بأحدث الوسائل الخدمية.