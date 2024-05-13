محافظ الليث يستقبل مدير شعبة سجن المحافظة وينوه بجهود إصلاح وتمكين النزلاء

اسّتقبل محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني اليوم، مدير شعبة سجن المحافظة العقيد عبدالله بن علي المنتشري؛ والذي قدّم خلال اللقاء شرحًا تفصيليِّاً عن المبنى الجديد ومايحتويه من مرافق وتجهيزات حيث جهز بأحدث الوسائل الخدمية.
كما جرى خلال اللقاء استعراض الخطط المستقبلية والبرامج والأنشطة التي تستهدف النزلاء وتُسهم في تأهيلهم وتهيئتهم ليكونوا أفرادًا فاعلين ومثمرين في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
ونوُّه محافظ الليث بما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من دعمٍ ورعايةٍ بالنزلاء وإصلاحهم، مثمنًا الدور الذي تقوم به إدارة السجن في تقديم برامج توعوية تسهم في إصلاح النزلاء وتمكينهم.