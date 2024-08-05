30 ملعبًا في الساحات البلدية بالطائف تحتضن المنافسات الرياضية الشبابية

شهدت ملاعب الساحات البلدية التابعة لأمانة الطائف منافسات الألعاب الجماعية "كرة القدم، الطائرة، السلة" طوال صيف العام الجاري، وتنافست فرق بمختلف الأعمار في مباريات تُقام على مدار اليوم، في أكثر من 30 ملعبًا رياضيًا للرياضات الفردية والجماعية المختلفة، وأيضًا مضامير المشي والهرولة، حيث يستفيد من هذه الساحات أكثر من 20 ألف شاب كل أسبوع من هذه المرافق الترويحية، والتي تعمل الأمانة على تعزيز خدماتها فيها بشكل مستمر.

وقد نفذت فرق الصيانة بالإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة في الأمانة برنامجًا شاملاً لصيانة الساحات البلدية ومرافقها الرياضية على مدار الصيف الحالي، وأنجزت أكثر من 700 مهمة عمل ببرنامج الصيانة والتأهيل ضمن الخطط الميدانية للصيانة الدورية للملاعب الرياضية ومرافقها المساندة، لضمان كفاءة جميع الساحات الرياضية على مدار اليوم واستيعاب الشباب الذين يقضون أوقات فراغهم في منافسات كروية ممتعة.