بمشاركة طلابية واسعة.. جامعة الملك خالد تطلق "قافلة الاستشارات الطبية"

وتفصيلًا، تنوعت الخدمات التي قدمتها القافلة وبمشاركة طلابية واسعة لتشمل استشارات طبية في مجالات طب الأسرة والمجتمع، حيث قدم الأطباء استشارات طبية مباشرة للأفراد، استهدفت التوعية بالوقاية من الأمراض المزمنة، وأهمية الفحوصات الدورية؛ كما تضمنت القافلة برامج توعوية صحية متكاملة شملت عدة تخصصات في العلوم الطبية، مثل التأهيل الطبي الذي يهدف إلى مساعدة الأفراد على تعزيز مرونة الحركة والقدرة الجسدية، وتقديم نصائح حول كيفية الوقاية من الإصابات الشائعة وتحسين جودة الحياة.