بمشاركة طلابية واسعة.. جامعة الملك خالد تطلق "قافلة الاستشارات الطبية"

برعاية رئيس جامعة الملك خالد المكلف، الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، دشنت الجامعة فعالية "قافلة الاستشارات الطبية" والتي أقيمت في مجمع موجان بارك بخميس مشيط أمس الجمعة، بتنظيم من كلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها، وبالشراكة مع كلية طب الأسنان، وكلية التمريض بأبها، وكلية التمريض بخميس مشيط، والمدينة الطبية، وعمادة شؤون الطلاب.
وتأتي القافلة ضمن جهود الجامعة المستمرة لتعزيز دورها في خدمة المجتمع، وتوسيع نطاق الرعاية الصحية لتصل إلى خارج حدود الجامعة، للإسهام في تلبية احتياجات الأفراد الصحية وتقديم الدعم المباشر لهم؛ تماشيًا مع خطتها الاستراتيجية 2030، التي تسعى إلى رفع مستوى جودة الحياة وتشجيع أساليب الحياة الصحية المستدامة.
وتفصيلًا، تنوعت الخدمات التي قدمتها القافلة وبمشاركة طلابية واسعة لتشمل استشارات طبية في مجالات طب الأسرة والمجتمع، حيث قدم الأطباء استشارات طبية مباشرة للأفراد، استهدفت التوعية بالوقاية من الأمراض المزمنة، وأهمية الفحوصات الدورية؛ كما تضمنت القافلة برامج توعوية صحية متكاملة شملت عدة تخصصات في العلوم الطبية، مثل التأهيل الطبي الذي يهدف إلى مساعدة الأفراد على تعزيز مرونة الحركة والقدرة الجسدية، وتقديم نصائح حول كيفية الوقاية من الإصابات الشائعة وتحسين جودة الحياة.
كما تم تقديم جلسات تعريفية حول أهمية فحوصات الأشعة التشخيصية ودورها في اكتشاف الأمراض وعلاجها في مراحلها المبكرة؛ أما في مجال التحاليل الطبية، فقد تم إيضاح أهمية الفحوصات المخبرية في التشخيص المبكر للأمراض وتحليل البيانات الصحية للأفراد.
كما قامت الحملة بدور فعّال في تعزيز التثقيف الصحي، من خلال تقديم محاضرات ونصائح صحية تركز على تبني أنماط حياة صحية، والوقاية من الأمراض، وسبل تعزيز الصحة العامة، وذلك بهدف رفع وعي المجتمع وتحفيزه نحو اعتماد ممارسات صحية مستدامة تعزز جودة الحياة.
ومن ضمن الخدمات التي قدمتها القافلة أيضًا توفير عيادة فحص متنقلة لطب الأسنان، حيث أُتيحت الفرصة للزوار لإجراء فحوصات أسنان مباشرة؛ كما تم تخصيص أركان تعريفية داخل المجمع لكل كلية مشاركة لتقديم خدماتها، مما أسهم في إثراء تجربة الزوار وتلبية احتياجاتهم الصحية وتعزيز وعيهم الصحي، في بيئة تفاعلية توعوية وصحية شاملة.