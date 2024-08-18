نائب أمير جازان يقف على انطلاقة العام الدراسي الجديد بالمنطقة

وتفقّد عددًا من الفصول الدراسية، والتقى بأبنائه الطلاب مع بداية اليوم الدراسي، مقدمًا لهم التهنئة بهذه المناسبة، راجيًا للجميع التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.