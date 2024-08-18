نائب أمير جازان يقف على انطلاقة العام الدراسي الجديد بالمنطقة

زار نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، مدرسة الملك عبدالعزيز الابتدائية، ومدرسة الأندلس المتوسطة بجازان؛ للوقوف على انطلاقة العام الدراسي الجديد، واستعدادات الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.
وكان في استقباله المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، وعدد من قيادات التعليم.
واستمع نائب أمير جازان لشرح مفصل من مدير تعليم جازان عن الجهود والأعمال التي تقدمها الإدارة لخدمة الطلاب والطالبات بمختلف المدارس بالمنطقة خلال العام الدراسي.
وتفقّد عددًا من الفصول الدراسية، والتقى بأبنائه الطلاب مع بداية اليوم الدراسي، مقدمًا لهم التهنئة بهذه المناسبة، راجيًا للجميع التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.
وثمّن جهود إدارة التعليم بالمنطقة على توفير وتجهيز متطلبات الطلاب، منوهًا بما يحظى به التعليم من دعم واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بدعم العملية التعليمية وفق رؤية السعودية 2030.