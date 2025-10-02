قفزة بنسبة 170٪ في تسجيل الطلبة الموهوبين بالطائف.. 12 ألف طالب وطالبة من 388 مدرسة

وهنأ المدير العام للتعليم بالطائف، الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، الطلبة المسجلين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها مديرو المدارس ومعلمو الموهوبين في اكتشاف وتنمية المواهب، والتعاون مع الأسر لنشر ثقافة الموهبة وتحقيق التكامل في رعاية الطلبة الموهوبين.