قفزة بنسبة 170٪ في تسجيل الطلبة الموهوبين بالطائف.. 12 ألف طالب وطالبة من 388 مدرسة

سجّلت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف قفزة نوعية في تسجيل الطلبة الموهوبين، بزيادة بلغت 170٪، حيث بلغ عدد الطلبة المسجلين 12,288 طالبًا وطالبة، يمثلون 388 مدرسة، في مؤشر يعكس حجم الإقبال والتنافسية المتنامية بين الطلبة الموهوبين والموهوبات.
وهنأ المدير العام للتعليم بالطائف، الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، الطلبة المسجلين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها مديرو المدارس ومعلمو الموهوبين في اكتشاف وتنمية المواهب، والتعاون مع الأسر لنشر ثقافة الموهبة وتحقيق التكامل في رعاية الطلبة الموهوبين.