"حياتنا" تختتم البرنامج التدريبي الأول في المملكة بمجال تعزيز الصحة

وتفصيلاً، يهدف البرنامج إلى تأهيل و تدريب القادة من خريجي الكليات الصحية في مجال تعزيز الصحة وتطوير مهارات المبدعين والمبتكرين في مجال تعزيز الصحة و تمكينهم من سوق العمل بالإضافة إلى بناء عدد من المشاريع من قبل المتدربين في مجال تعزيز الصحة والمساهمة في رفع الوعي بأهمية مشاريع وبرامج تعزيز الصحة لدى الجهات ذات العلاقة.