"حياتنا" تختتم البرنامج التدريبي الأول في المملكة بمجال تعزيز الصحة

اختتمت الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا" برنامج (تعزيز) الذي يعد الأول من نوعه بالمملكة، لتأهيل القادة في مجال تعزيز الصحة، وذلك بالتعاون مع أكاديمية أثر للتدريب وبدعم من المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي .
وتفصيلاً، يهدف البرنامج إلى تأهيل و تدريب القادة من خريجي الكليات الصحية في مجال تعزيز الصحة وتطوير مهارات المبدعين والمبتكرين في مجال تعزيز الصحة و تمكينهم من سوق العمل بالإضافة إلى بناء عدد من المشاريع من قبل المتدربين في مجال تعزيز الصحة والمساهمة في رفع الوعي بأهمية مشاريع وبرامج تعزيز الصحة لدى الجهات ذات العلاقة.
رعى حفل ختام برنامج تعزيز الأمير الدكتور نايف بن ثنيان آل سعود العضو الفخري لجمعية حياتنا، حيث اشتمل الحفل على عرض تقرير البرنامج وتكريم المدربين والمتدربين كما دشّن سمو الأمير تعزيز 2 الذي سينطلق قريباً بإذن الله.
وعبر رئيس مجلس إدارة الجمعية أريج باهمام، عن شكرها وتقديرها لجميع القائمين على هذا البرنامج والذي سيكون بحول الله له الأثر الكبير في المساهمة في تطوير منظومة العمل في مجال تعزيز الصحة، وعلى قدرات المتدربين، داعية المولى عز وجل أن يكلل الجهود المبذولة بالنجاح والتوفيق.