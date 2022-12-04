اختتام حملة "أسرة مطمئنة" بالشرقية بأكثر من 2 مليون متفاعل

وأكّد الدكتور العبدالقادر أنه ورغم أهمية هذه الاستشارات في استقرار الأسرة؛ إلا أن الوعي بأهميتها لا يزال أقل من المطلوب، سواء كان ذلك بسبب الخوف من نظرة المجتمع أو التقليل من أهميتها، رغم أن الاستشارات الأسرية تساعد في علاج مشكلات كبيرة وتمثّل دعمًا حقيقيًّا للأسرة في كثير من الأحيان، خاصةً أنّ المشكلات التي تحدث عادة بين حديثي الزواج أو تلك التي تتعلَّق بالممارسات الخاطئة في تربية الأبناء، تتطلب أن يتم حلها برؤية أكثر خبرة؛ حتى لا تتفاقم.