بمشاركة 32 دولة.. جامعة "المؤسّس" تُطلق مهرجان "تراث الشعوب" الثالث غداً

وأوضح عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور مهند بن غازي عابد، أن المهرجان يعد فرصة للتعرف على عادات وثقافات دول العالم، حيث يرسم من خلاله طلابنا من المنح الدراسية أجمل الصور ويقدمون موروثهم الشعبي والسياحي والتاريخي، ويبهرون الزائرين من طلاب الجامعة ومن فئات المجتمع التي نتشرف بحضورها لمشاركتنا هذه التظاهرة الثقافية العالمية.