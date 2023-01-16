بمشاركة 32 دولة.. جامعة "المؤسّس" تُطلق مهرجان "تراث الشعوب" الثالث غداً

تستعد جامعة الملك عبدالعزيز لإطلاق فعاليات مهرجان تراث الشعوب الثالث وسط مشاركة 32 دولة برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، غداً الثلاثاء، ويستمر ثلاثة أيام، بمبنى (29) بالجامعة.
يبدأ حفل افتتاح المهرجان في الساعة 10:30 صباح يوم الأربعاء 25 جمادى الآخرة 1440هـ ويشمل فقرات متنوعة بمشاركة طلاب المنح الدراسية والأندية الطلابية.
ويشمل المهرجان عديداً من الفعاليات والبرامج والمسابقات والعروض من الطلاب الدوليين، ويحتوي كل جناح على موروث الدول من ملابس وتحف وأكلات شعبية ومنسوجات، إضافة إلى صور لمعالم تاريخية وطبيعية لكل بلد وعروض فولكلورية وحرف يدوية.
وخصّصت اللجنة المنظمة فترتين للزوّار من داخل الجامعة وخارجها: فترة صباحية من 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا، وخصصت الفترة المسائية للعائلات من 4 عصرًا إلى 9 مساءً.
وينظّم المهرجان مسابقات متنوعة، مثل مسابقة أجمل سلفي، ومسابقة أجمل سناب، ومسابقة الركن المميز، ومسابقة أفضل فولكلور، ومسابقة أجمل خط يدوي، إضافة إلى توزيع عديد من الجوائز والهدايا للحضور.
وأوضح عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور مهند بن غازي عابد، أن المهرجان يعد فرصة للتعرف على عادات وثقافات دول العالم، حيث يرسم من خلاله طلابنا من المنح الدراسية أجمل الصور ويقدمون موروثهم الشعبي والسياحي والتاريخي، ويبهرون الزائرين من طلاب الجامعة ومن فئات المجتمع التي نتشرف بحضورها لمشاركتنا هذه التظاهرة الثقافية العالمية.