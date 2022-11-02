"الشؤون الإسلامية" بنجران تحذر من خطر التنظيمات الإرهابية

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران- مساء اليوم-، ندوة توعوية ومجتمعية، في جامع الوادعي بعنوان "دور منسوبي المساجد في توعية المجتمع من خطر التنظيمات الإرهابية"، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبدالمجيد بن محمد العساكر، والشيخ الدكتور محمد بن علي العبداللطيف، ومدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، وبحضور منسوبي المساجد من أئمة، وخطباء، ومؤذنين، ومراقبين، ومراقبات بالإضافة إلى الدعاة والداعيات.