"الشؤون الإسلامية" بنجران تحذر من خطر التنظيمات الإرهابية

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران- مساء اليوم-، ندوة توعوية ومجتمعية، في جامع الوادعي بعنوان "دور منسوبي المساجد في توعية المجتمع من خطر التنظيمات الإرهابية"، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبدالمجيد بن محمد العساكر، والشيخ الدكتور محمد بن علي العبداللطيف، ومدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، وبحضور منسوبي المساجد من أئمة، وخطباء، ومؤذنين، ومراقبين، ومراقبات بالإضافة إلى الدعاة والداعيات.
وتناولت الندوة التعريف بالتنظيمات الإرهابية والإخوان والسرورية، ومسمياتهم وأهدافهم، وتضليلهم للمجتمع من خلال الادعاء بالتدين والمنهج الصحيح حتى يغسلوا عقولهم بمعتقداتهم الباطلة، واستهدافهم الشباب من رجال ونساء حتى يزعزعوا مبادئهم ووطنيتهم.
وتطرقت الندوة إلى توضيح ضلالات السرورية والتي تدعو إلى تكفير الحكومات الإسلامية، والطعن في العلماء وتكفيرهم ورميهم بالتهم والكذب، وكذلك جر الشباب إلى مواقع الفتن باسم الجهاد وربطهم شباب الأمة ببعض رموز التكفير وتحريضهم على الثورات، إضافة إلى نشر الفرقة والعداوة بين أبناء المجتمع وعدم اتباع ولاة الأمر.
وحذرت الندوة من هذه الجماعات وأثرها على المجتمع، وأهمية توعية الشباب، والتكاتف مع ولاة الأمر - حفظهم الله- في محاربة الغزو الفكري.
وأكد الدكتور العصيمي، على أهمية إقامة مثل تلك الندوات التوعوية التي تعزز من دور فرع الوزارة المجتمعي وحرصه على حماية المجتمع من الفئات الضالة التي تهدم القيم الدينية والإنسانية، مشيدا بجهود المملكة بتوجيهات قيادتنا الرشيدة - حفظها الله- في التصدي لهذه الفئة لحماية أبناء وبنات الوطن.